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Serie A, le designazioni arbitrali della 9ª giornata: Collu per Torino-Como

26/10/2026 | 12:29:02

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Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la nona giornata di Serie A. Collu dirigerà Torino-Como, mentre La Penna è stato designato per Fiorentina-Atalanta.

SASSUOLO – LAZIO Martedì 27/10 h. 18.30

ZUFFERLI

DI GIOIA – MINIUTTI

IV: TREMOLADA

VAR: COSSO

AVAR: AURELIANO

ROMA – CAGLIARI Martedì 27/10 h. 20.45

FELICIANI

ZINGARELLI – FONTANI

IV: MARIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: CAMPLONE

TORINO – COMO Martedì 27/10 h. 20.45

COLLU

LUCIANI – GRASSO

IV: SOZZA

VAR: MARINI

AVAR: DI PAOLO

MILAN – BOLOGNA Mercoledì 28/10 h. 18.30

SACCHI

BACCINI – DEI GIUDICI

IV: COLOMBO

VAR: GIUA

AVAR: PATERNA

PARMA – UDINESE Mercoledì 28/10 h. 18.30

MASSA

SCATRAGLI – GALIMBERTI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BARONI

VENEZIA – INTER Mercoledì 28/10 h. 18.30

PAIRETTO

MELI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: CAMPLONE

AVAR: VOLPI

GENOA – JUVENTUS Mercoledì 28/10 h. 20.45

DOVERI

PALERMO – YOSHIKAWA

IV: DI MARCO

VAR: AURELIANO

AVAR: PEZZUTO

MONZA – NAPOLI Mercoledì 28/10 h. 20.45

AYROLDI

PASSERI – COSTANZO

IV: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

FROSINONE – LECCE Giovedì 29/10 h. 18.30

ABISSO

ALASSIO – DI GIACINTO

IV: MARESCA

VAR: PICCININI

AVAR: MAZZOLENI

FIORENTINA – ATALANTA Giovedì 29/10 h. 20.45

LA PENNA

BAHRI – MORO

IV: MARINELLI

VAR: GARIGLIO

AVAR: DIONISI

 

Foto: sito Aia