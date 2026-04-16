TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, inizia la 33esima giornata. Il programma di oggi

17/04/2026 | 00:05:33

article-post

Inizia la 33esima giornata di Serie A, il programma:

Venerdì 17 aprile

ore 18.30: Sassuolo-Como

ore 20.45: Inter-Cagliari

Sabato 18 aprile

  • ore 15.00: Udinese-Parma
  • ore 18.00: Napoli-Lazio
  • ore 20.45: Roma-Atalanta

Domenica 19 aprile

  • ore 12.30: Cremonese-Torino
  • ore 15.00: Verona-Milan
  • ore 18.00: Pisa-Genoa
  • ore 20.45: Juventus-Bologna

Lunedì 20 aprile

ore 20.45: Lecce-Fiorentina su DAZN 1

Foto: sito Serie A