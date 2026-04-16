Serie A, inizia la 33esima giornata. Il programma di oggi
17/04/2026 | 00:05:33
Inizia la 33esima giornata di Serie A, il programma:
Venerdì 17 aprile
ore 18.30: Sassuolo-Como
ore 20.45: Inter-Cagliari
Sabato 18 aprile
- ore 15.00: Udinese-Parma
- ore 18.00: Napoli-Lazio
- ore 20.45: Roma-Atalanta
Domenica 19 aprile
- ore 12.30: Cremonese-Torino
- ore 15.00: Verona-Milan
- ore 18.00: Pisa-Genoa
- ore 20.45: Juventus-Bologna
Lunedì 20 aprile
ore 20.45: Lecce-Fiorentina su DAZN 1
Foto: sito Serie A