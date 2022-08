Serie A, il programma della prima giornata

La Serie A è pronta ad iniziare l’edizione 2022/23 con la sua prima giornata. Si partirà con quattro anticipi in programma il 13 agosto in due slot orari. Alle 18.30 toccherà a Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta, mentre alle 20.45 sarà il turno di Lecce-Inter e Monza-Torino. Altre quattro gare il 14 agosto: Fiorentina-Cremonese e Lazio-Bologna alle 18.30, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli alle 20.45. Si chiude a Ferragosto con due posticipi: Verona-Napoli alle 18.30 e Juventus-Sassuolo alle 20.45. Ecco tutte le sfide in programma:

sabato 13 agosto

ore 18:30 – Milan-Udinese

ore 18:30 – Sampdoria-Atalanta

ore 20:45 – Lecce-Inter

ore 20:45 – Monza-Torino

domenica 14 agosto

ore 18:30 – Fiorentina-Cremonese

ore 18:30 – Lazio-Bologna

ore 20:45 – Salernitana-Roma

ore 20:45 – Spezia-Empoli

lunedì 15 agosto

ore 18:30 – Verona-Napoli

ore 20:45 – Juventus-Sassuolo

