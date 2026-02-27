TOP NEWS
Serie A, il calendario di anticipi e posticipi fino alla 30a giornata: Milan-Inter l’8 marzo

27/02/2026 | 18:06:21

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla 28esima alla 30esima giornata.

28esima giornata

Venerdì 6 marzo 2026, 20.45: Napoli-Torino

Sabato 7 marzo 2026, ore 15: Cagliari-Como

Sabato 7 marzo 2026, ore 18: Atalanta-Udinese

Sabato 7 marzo 2026, ore 20.45: Juventus-Pisa

Domenica 8 marzo 2026, ore 12.30: Lecce-Cremonese

Domenica 8 marzo 2026, ore 15.00: Bologna-Verona

Domenica 8 marzo 2026, ore 15.00: Fiorentina-Parma

Domenica 8 marzo 2026, ore 18.00: Genoa-Roma

Domenica 8 marzo 2026, ore 20.45: Milan-Inter

Lunedì 9 marzo 2026, ore 20.45: Lazio-Sassuolo

29esima giornata

Venerdì 13 marzo 2026, ore 20.45: Torino-Parma

Sabato 14 marzo 2026, ore 15.00: Inter-Atalanta

Sabato 14 marzo 2026, ore 18.00: Napoli-Lecce

Sabato 14 marzo 2026, ore 20.45: Udinese-Juventus

Domenica 15 marzo 2026, ore 12.30: Verona-Genoa

Domenica 15 marzo 2026, ore 15.00: Pisa-Cagliari

Domenica 15 marzo 2026, ore 15.00: Sassuolo-Bologna

Domenica 15 marzo 2026, ore 18.00: Como-Roma

Domenica 15 marzo 2026, ore 20.45: Lazio-Milan

Lunedì 16 marzo 2026, ore 20.45: Cremonese-Fiorentina

30esima giornata

Venerdì 20 marzo 2026, ore 18.30: Cagliari-Napoli

Venerdì 20 marzo 2026, ore 20.45: Genoa-Udinese

Sabato 21 marzo 2026, ore 15.00: Parma-Cremonese

Sabato 21 marzo 2026, ore 18.00: Milan-Torino

Sabato 21 marzo 2026, ore 20.45: Juventus-Sassuolo

Domenica 22 marzo 2026, ore 12.30: Como-Pisa

Domenica 22 marzo 2026, ore 15.00: Atalanta-Verona

Domenica 22 marzo 2026, ore 15.00: Bologna-Lazio

Domenica 22 marzo 2026, ore 18.00: Roma-Lecce

Domenica 22 marzo 2026, ore 20.45: Fiorentina-Inter

Foto: sito Serie A