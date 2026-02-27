Serie A, il calendario di anticipi e posticipi fino alla 30a giornata: Milan-Inter l’8 marzo
27/02/2026 | 18:06:21
La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla 28esima alla 30esima giornata.
28esima giornata
Venerdì 6 marzo 2026, 20.45: Napoli-Torino
Sabato 7 marzo 2026, ore 15: Cagliari-Como
Sabato 7 marzo 2026, ore 18: Atalanta-Udinese
Sabato 7 marzo 2026, ore 20.45: Juventus-Pisa
Domenica 8 marzo 2026, ore 12.30: Lecce-Cremonese
Domenica 8 marzo 2026, ore 15.00: Bologna-Verona
Domenica 8 marzo 2026, ore 15.00: Fiorentina-Parma
Domenica 8 marzo 2026, ore 18.00: Genoa-Roma
Domenica 8 marzo 2026, ore 20.45: Milan-Inter
Lunedì 9 marzo 2026, ore 20.45: Lazio-Sassuolo
29esima giornata
Venerdì 13 marzo 2026, ore 20.45: Torino-Parma
Sabato 14 marzo 2026, ore 15.00: Inter-Atalanta
Sabato 14 marzo 2026, ore 18.00: Napoli-Lecce
Sabato 14 marzo 2026, ore 20.45: Udinese-Juventus
Domenica 15 marzo 2026, ore 12.30: Verona-Genoa
Domenica 15 marzo 2026, ore 15.00: Pisa-Cagliari
Domenica 15 marzo 2026, ore 15.00: Sassuolo-Bologna
Domenica 15 marzo 2026, ore 18.00: Como-Roma
Domenica 15 marzo 2026, ore 20.45: Lazio-Milan
Lunedì 16 marzo 2026, ore 20.45: Cremonese-Fiorentina
30esima giornata
Venerdì 20 marzo 2026, ore 18.30: Cagliari-Napoli
Venerdì 20 marzo 2026, ore 20.45: Genoa-Udinese
Sabato 21 marzo 2026, ore 15.00: Parma-Cremonese
Sabato 21 marzo 2026, ore 18.00: Milan-Torino
Sabato 21 marzo 2026, ore 20.45: Juventus-Sassuolo
Domenica 22 marzo 2026, ore 12.30: Como-Pisa
Domenica 22 marzo 2026, ore 15.00: Atalanta-Verona
Domenica 22 marzo 2026, ore 15.00: Bologna-Lazio
Domenica 22 marzo 2026, ore 18.00: Roma-Lecce
Domenica 22 marzo 2026, ore 20.45: Fiorentina-Inter
Foto: sito Serie A