Serie A, il 5 giugno sarà presentato il calendario 2026-27 a Parma

18/05/2026 | 22:18:44

È stata presenta oggi, nella Sala del Consiglio comunale di Parma, la terza edizione del “Festival della Serie A”, in programma dal 5 al 7 giugno nella città emiliana, organizzato dalla Lega Calcio Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis. L’evento, sarà itinerante e si svolgerà interamente nel cuore della città di Parma, in sedi prestigiose e ricche di storia come il Teatro Regio, i Portici del Grano, il Parco Ducale e la Biblioteca San Giovanni, che faranno da splendida cornice a una intensa tre giorni di incontri e workshop focalizzati sul calcio di Serie A. Per l’occasione Parma si vestirà a festa per accogliere tutti i principali stakeholder del settore, alcuni dei più grandi campioni, allenatori, dirigenti che hanno scritto la storia del nostro Campionato, i direttori delle principali testate italiane che si occupano di sport, oltre a influencer amati dai giovani, esperti di social media e attori e cantanti grandi appassionati e tifosi di calcio.

“Presentiamo la nuova edizione del Festival della Serie A, ormai un appuntamento fisso da tre anni a questa parte per Parma. Sono giornate in cui la cultura calcistica arriva in città, riempiendo luoghi anche storici e lo fa con un entusiasmo e una giovinezza che ogni anno ci contagia – ha dichiarato il Sindaco di Parma Michele Guerra -. Sono occasioni per ripercorrere la lunga storia del calcio in Italia con protagonisti del passato che vengono a raccontarla ed è anche un modo per trasmetterla alle generazioni più giovani. L’entusiasmo e l’energia che la Serie A porta con sé in città è ormai parte importante del cartellone degli eventi e dei progetti che mettiamo a disposizione ai nostri cittadini e non solo, perché da tante parti d’Italia in quei giorni vengono a Parma”.

“Il Festival della Serie A è come un grande romanzo popolare, coinvolge generazioni diverse, ed è nato con l’obiettivo di aprire un momento di confronto a fine stagione per scambiarsi idee e stimoli. Il calcio non è solo della Serie A, ma è della gente, è un importante asset del nostro Paese. Nel corso del Festival proporremo un racconto del calcio più romantico, ma anche tecnico e commerciale, al fine di illustrare tutte le sfaccettature di un mondo in continua evoluzione. Ringrazio il Sindaco Guerra per aver saputo trasferire alla città un forte senso di partecipazione mettendo Parma al centro di un percorso di crescita sportiva, e il Presidente di Banca Ifis, che ha colto la dimensione legata al business investendo nel mondo dello sport – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Per quanto riguarda il programma, quest’anno potenzieremo la Fan Zone in Piazza Garibaldi con attività di intrattenimento per il pubblico; i Portici del Grano si trasformeranno in un main stage aperto a tutti e qui sarà anche allestita una Mostra Fotografica curata da Giorgio Van Straten, Presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, grazie alla collaborazione dei venti Club e dell’AIC, per ripercorre i momenti più importanti della storia del calcio italiano attraverso le foto simbolo del tempo. Allo Stadio Tardini andrà in scena la finale dell’Alpha League, il nuovo torneo della Lega Calcio Serie A riservato a 20 istituti liceali delle 17 città della Serie A Enilive 2025/2026, mentre al Parco Ducale si svolgerà un mini torneo esibizione della Kings League e si giocherà il Calcio di Strada, grazie al lavoro del prof. Santo Rullo a sostegno di ragazzi in condizioni di vulnerabilità. Infine, da Parma ripartirà la nuova stagione sportiva con la Presentazione del Calendario 2026/2027 venerdì 5 giugno, un evento seguitissimo che coinvolge tutta Italia. Domenica chiuderemo il Festival della Serie A consegnando ad Alessandro Del Piero il premio Legendary Player”.

L’evento di apertura si terrà venerdì 5 giugno alle ore 10.00. La giornata proseguirà alle 18.30 con il grande spettacolo della Presentazione del Calendario della Serie A Enilive 2026/2027, di scena nel suggestivo Teatro Regio, e terminerà alle 21.30 con un Talk sotto i Portici del Grano. Anche sabato 6 giugno saranno tantissimi gli incontri e i panel di approfondimento previsti: i lavori apriranno alle 10.00 e dureranno fino alle 18.00; in serata, prima della Cena di Gala ai Voltoni del Guazzatoio, il Festival della Serie A offrirà un main event “Legendary Coach” al Teatro Regio. Il Festival si chiuderà domenica 7 giugno, con lo speciale “Legendary Player” dedicato ad Alessandro Del Piero alle 11.30 al Teatro Regio. Quest’anno, sotto i Portici del Grano in Piazza Garibaldi, prenderà vita una suggestiva Mostra Fotografica dedicata alla storia, ai valori e ai momenti più iconici, passati e presenti, dei Club della Serie A Enilive 2025/2026. Curata da Giorgio Van Straten, Presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, l’esposizione accompagnerà appassionati e visitatori in un emozionante viaggio nel tempo: dagli scatti in bianco e nero dell’archivio Alinari, che raccontano le radici più autentiche del calcio italiano, fino alle immagini dei grandi campioni che hanno scritto pagine indimenticabili del nostro Campionato, grazie alla collaborazione dei Club di Serie A e dell’Associazione Italiana Calciatori. In Piazza Garibaldi sarà poi allestita una Fan Zone, caratterizzata da un’area giochi per i più giovani aperta venerdì e sabato dalle 10.00 alle 20.00 e domenica dalle 10.00 alle 18.00. Il Parco Ducale ospiterà, nella giornata di sabato, un torneo esibizione in collaborazione con la Kings League, a cui parteciperanno i migliori calciatori della competizione oltre ad ex calciatori di Serie A. Infine domenica tornerà il Calcio di Strada, che coinvolgerà la squadra di calcio paralimpico del Parma Calcio, una squadra di Roma con giovani in condizioni di vulnerabilità e una di Milano del progetto coach di quartiere. L’iniziativa mira a promuovere la salute mentale e il benessere psicosociale dei ragazzi attraverso lo sport, valorizzando il calcio come linguaggio universale per promuovere l’inclusione.

Foto: sito Serie A