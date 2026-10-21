Serie A, designazioni arbitrali 8ª giornata: Maresca per Lecce-Juventus, Marcenaro dirige Udinese-Milan
21/10/2026 | 12:24:13
L’ottava giornata di Serie A è alle porte e l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali. Ecco il quadro completo.
TORINO – MONZA Venerdì 23/10 h. 20.45
ZANOTTI
LO CICERO – LAGHEZZA
IV: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15.00
BONACINA
CECCONI – VECCHI
IV: LA PENNA
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
COMO – SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15.00
DI MARCO
MORO – CORTESE
IV: COLLU
VAR: PICCININI
AVAR: FABBRI
NAPOLI – ROMA Sabato 24/10 h. 18.00
COLOMBO
BINDONI – ROSSI M.
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
LAZIO – PARMA Sabato 24/10 h. 20.45
ARENA
CECCON – CEOLIN
IV: DOVERI
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
INTER – FIORENTINA Domenica 25/10 h. 12.30
MARIANI
ALASSIO – ROSSI C.
IV: ZUFFERLI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
ATALANTA – FROSINONE Domenica 25/10 h. 15.00
MARINELLI
BACCINI – ROSSI L.
IV: PAIRETTO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
GENOA – VENEZIA Domenica 25/10 h. 15.00
SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
LECCE – JUVENTUS Domenica 25/10 h. 18.00
MARESCA
MONDIN – BARONE
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI
UDINESE – MILAN Domenica 25/10 h. 20.45
MARCENARO
COLAROSSI – COSTANZO
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
Foto: sito instagram