TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A, designazioni arbitrali 8ª giornata: Maresca per Lecce-Juventus, Marcenaro dirige Udinese-Milan

21/10/2026 | 12:24:13

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

L’ottava giornata di Serie A è alle porte e l’AIA ha diramato le designazioni arbitrali. Ecco il quadro completo.

TORINO – MONZA Venerdì 23/10 h. 20.45

ZANOTTI

LO CICERO – LAGHEZZA

IV: MASSA

VAR: MASSIMI

AVAR: CAMPLONE

CAGLIARI – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 15.00

BONACINA

CECCONI – VECCHI

IV: LA PENNA

VAR: VOLPI

AVAR: DI PAOLO

COMO – SASSUOLO Sabato 24/10 h. 15.00

DI MARCO

MORO – CORTESE

IV: COLLU

VAR: PICCININI

AVAR: FABBRI

NAPOLI – ROMA Sabato 24/10 h. 18.00

COLOMBO

BINDONI – ROSSI M.

IV: SACCHI J.L.

VAR: AURELIANO

AVAR: MERAVIGLIA

LAZIO – PARMA Sabato 24/10 h. 20.45

ARENA

CECCON – CEOLIN

IV: DOVERI

VAR: SANTORO

AVAR: MAZZOLENI

INTER – FIORENTINA Domenica 25/10 h. 12.30

MARIANI

ALASSIO – ROSSI C.

IV: ZUFFERLI

VAR: FABBRI

AVAR: SANTORO

ATALANTA – FROSINONE Domenica 25/10 h. 15.00

MARINELLI

BACCINI – ROSSI L.

IV: PAIRETTO

VAR: DIONISI

AVAR: GARIGLIO

GENOA – VENEZIA Domenica 25/10 h. 15.00

SOZZA

PASSERI – TRINCHIERI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRONTERA

LECCE – JUVENTUS Domenica 25/10 h. 18.00

MARESCA

MONDIN – BARONE

IV: FELICIANI

VAR: PATERNA

AVAR: BARONI

UDINESE – MILAN Domenica 25/10 h. 20.45

MARCENARO

COLAROSSI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: PEZZUTO

AVAR: AURELIANO

Foto: sito instagram