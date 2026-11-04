Serie A, designazioni arbitrali 11ª giornata: Pairetto per Napoli-Lazio, Colombo per Fiorentina-Juve
04/11/2026 | 12:46:03
Sono state rese note le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie A. Luca Pairetto dirigerà Napoli-Lazio, mentre Andrea Colombo è stato designato per Fiorentina-Juventus. Di seguito il quadro completo delle designazioni.
VENEZIA – UDINESE Venerdì 6/11 h. 20.45
SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
CAGLIARI – FROSINONE Sabato 7/11 h. 15.00
AYROLDI
MORO – COLAIANNI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
TORINO – LECCE Sabato 7/11 h. 15.00
FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
PARMA – BOLOGNA Sabato 7/11 h. 18.00
ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GHERSINI
ROMA – SASSUOLO Sabato 7/11 h. 20.45
DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
IV: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUIDA
NAPOLI – LAZIO Domenica 8/11 h. 12.30
PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
GENOA – MILAN Domenica 8/11 h. 15.00
MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
IV: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
MONZA – ATALANTA Domenica 8/11 h. 15.00
ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
INTER – COMO Domenica 8/11 h. 18.00
CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
FIORENTINA – JUVENTUS Domenica 8/11 h. 20.45
COLOMBO
BACCINI – CECCON
IV: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA
foto: sito Aia