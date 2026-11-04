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Serie A, designazioni arbitrali 11ª giornata: Pairetto per Napoli-Lazio, Colombo per Fiorentina-Juve

04/11/2026 | 12:46:03

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Sono state rese note le designazioni arbitrali per l’11ª giornata di Serie A. Luca Pairetto dirigerà Napoli-Lazio, mentre Andrea Colombo è stato designato per Fiorentina-Juventus. Di seguito il quadro completo delle designazioni.

VENEZIA – UDINESE Venerdì 6/11 h. 20.45

SACCHI J.L.

IMPERIALE – MONDIN

IV: BONACINA

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO

CAGLIARI – FROSINONE Sabato 7/11 h. 15.00

AYROLDI

MORO – COLAIANNI

IV: PERRI

VAR: MARINI

AVAR: PRONTERA

TORINO – LECCE Sabato 7/11 h. 15.00

FELICIANI

COSTANZO – GARZELLI

IV: CALZAVARA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: CAMPLONE

PARMA – BOLOGNA Sabato 7/11 h. 18.00

ZUFFERLI

TRINCHIERI – CHIAVAROLI

IV: ARENA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GHERSINI

ROMA – SASSUOLO Sabato 7/11 h. 20.45

DI BELLO

PERETTI – SCATRAGLI

IV: ABISSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: GUIDA

NAPOLI – LAZIO Domenica 8/11 h. 12.30

PAIRETTO

TEGONI – PERROTTI

IV: MARINELLI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAZZOLENI

GENOA – MILAN Domenica 8/11 h. 15.00

MASSA

ALASSIO – ROSSI L.

IV: DOVERI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

MONZA – ATALANTA Domenica 8/11 h. 15.00

ALLEGRETTA

VECCHI – BARONE

IV: SOZZA

VAR: LA PENNA

AVAR: FABBRI

INTER – COMO Domenica 8/11 h. 18.00

CHIFFI

COLAROSSI – BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO

FIORENTINA – JUVENTUS Domenica 8/11 h. 20.45

COLOMBO

BACCINI – CECCON

IV: MARESCA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MERAVIGLIA

foto: sito Aia

 