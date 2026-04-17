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Serie A, continua la 33a giornata. Il programma

18/04/2026 | 00:15:01

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Dopo le due gare del venerdì, continua la 33a giornata di Serie A.
Questo il programma:

Venerdì 17 aprile

Sassuolo-Como 2-1

Inter-Cagliari 3-0

Sabato 18 aprile

  • ore 15.00: Udinese-Parma
  • ore 18.00: Napoli-Lazio
  • ore 20.45: Roma-Atalanta

Domenica 19 aprile

  • ore 12.30: Cremonese-Torino
  • ore 15.00: Verona-Milan
  • ore 18.00: Pisa-Genoa
  • ore 20.45: Juventus-Bologna

Lunedì 20 aprile

ore 20.45: Lecce-Fiorentina
Foto: sito Serie A