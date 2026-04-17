Serie A, continua la 33a giornata. Il programma
18/04/2026 | 00:15:01
Dopo le due gare del venerdì, continua la 33a giornata di Serie A.
Questo il programma:
Venerdì 17 aprile
Sassuolo-Como 2-1
Inter-Cagliari 3-0
Sabato 18 aprile
- ore 15.00: Udinese-Parma
- ore 18.00: Napoli-Lazio
- ore 20.45: Roma-Atalanta
Domenica 19 aprile
- ore 12.30: Cremonese-Torino
- ore 15.00: Verona-Milan
- ore 18.00: Pisa-Genoa
- ore 20.45: Juventus-Bologna
Lunedì 20 aprile
ore 20.45: Lecce-Fiorentina
Foto: sito Serie A