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Serie A, continua la 32a giornata. Il programma

11/04/2026 | 00:15:53

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Continua la 32esima giornata di Serie A, con le gare del sabato. Questo il programma:

Venerdì 10 aprile
Roma-Pisa  3-0

Sabato 11 aprile

  • ore 15.00: Cagliari-Cremonese
  • ore 15.00: Torino-Verona
  • ore 18.00: Milan-Udinese
  • ore 20.45: Atalanta-Juventus 

Domenica 12 aprile

  • ore 12.30: Genoa-Sassuolo 
  • ore 15.00: Parma-Napoli 
  • ore 18.00: Bologna-Lecce 
  • ore 20.45: Como-Inter

Lunedì 13 aprile

  • ore 20.45: Fiorentina-Lazio 

Foto: sito Serie A