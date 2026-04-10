Serie A, continua la 32a giornata. Il programma
11/04/2026 | 00:15:53
Continua la 32esima giornata di Serie A, con le gare del sabato. Questo il programma:
Venerdì 10 aprile
Roma-Pisa 3-0
Sabato 11 aprile
- ore 15.00: Cagliari-Cremonese
- ore 15.00: Torino-Verona
- ore 18.00: Milan-Udinese
- ore 20.45: Atalanta-Juventus
Domenica 12 aprile
- ore 12.30: Genoa-Sassuolo
- ore 15.00: Parma-Napoli
- ore 18.00: Bologna-Lecce
- ore 20.45: Como-Inter
Lunedì 13 aprile
- ore 20.45: Fiorentina-Lazio
Foto: sito Serie A