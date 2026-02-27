TOP NEWS
Serie A, continua la 27a giornata. Il programma

28/02/2026 | 00:27:05

Dopo la gara del venerdì, continua la 27a giornata di Serie A.
Questo il programma:

27ª Giornata – Serie A 2025/26

Venerdì 27 febbraio 2026

Parma vs Cagliari – ore 20:45

Sabato 28 febbraio 2026

Como vs Lecce – ore 15:00

Verona vs Napoli – ore 18:00

Inter vs Genoa – ore 20:45

 Domenica 1 marzo 2026

Cremonese vs Milan – ore 12:30

Sassuolo vs Atalanta – ore 15:00

Torino vs Lazio – ore 18:00

Roma vs Juventus – ore 20:45

Lunedì 2 marzo 2026

Pisa vs Bologna – ore 18:30

Udinese vs Fiorentina – ore 20:45

Foto: logo Serie A