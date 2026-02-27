Serie A, continua la 27a giornata. Il programma
28/02/2026 | 00:27:05
Dopo la gara del venerdì, continua la 27a giornata di Serie A.
Questo il programma:
27ª Giornata – Serie A 2025/26
Venerdì 27 febbraio 2026
Parma vs Cagliari – ore 20:45
Sabato 28 febbraio 2026
Como vs Lecce – ore 15:00
Verona vs Napoli – ore 18:00
Inter vs Genoa – ore 20:45
Domenica 1 marzo 2026
Cremonese vs Milan – ore 12:30
Sassuolo vs Atalanta – ore 15:00
Torino vs Lazio – ore 18:00
Roma vs Juventus – ore 20:45
Lunedì 2 marzo 2026
Pisa vs Bologna – ore 18:30
Udinese vs Fiorentina – ore 20:45
Foto: logo Serie A