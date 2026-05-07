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Serie A, comincia la 36a giornata. Il programma

08/05/2026 | 00:29:35

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Comincia la 36a giornata di Serie A. Il programma:

36ª giornata – Serie A 2025-26

Venerdì 8 maggio 2026

  • TorinoSassuolo (20:45)

Sabato 9 maggio 2026

  • CagliariUdinese (15:00)
  • LazioInter (18:00)
  • LecceJuventus (20:45)

Domenica 10 maggio 2026

  • Hellas VeronaComo (12:30)
  • CremonesePisa (15:00)
  • FiorentinaGenoa (15:00)
  • ParmaRoma (18:00)
  • MilanAtalanta (20:45)

Lunedì 11 maggio 2026

  • NapoliBologna (20:45)

Foto: twitter serie a