Serie A, continua la 34a giornata. Il programma
26/04/2026 | 00:20:03
Continua la 34a giornata di Serie A. In questa domenica doppia sfida sull’asse Milano-Torino.
Questo il programma ufficiale:
Venerdì 24 aprile 2026
Napoli – Cremonese 4-0
️ Sabato 25 aprile 2026
Parma – Pisa 1-0
Bologna – Roma 0-2
Hellas Verona – Lecce 0-0
️ Domenica 26 aprile 2026
- Fiorentina – Sassuolo (12:30)
- Genoa – Como (15:00)
- Torino – Inter (18:00)
- Milan – Juventus (20:45)
️ Lunedì 27 aprile 2026
- Cagliari – Atalanta (18:30)
- Lazio – Udinese (20:45)
Foto: sito Serie A