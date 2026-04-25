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Serie A, continua la 34a giornata. Il programma

26/04/2026 | 00:20:03

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Continua la 34a giornata di Serie A. In questa domenica doppia sfida sull’asse Milano-Torino.
Questo il programma ufficiale:

Venerdì 24 aprile 2026
NapoliCremonese 4-0

️ Sabato 25 aprile 2026

ParmaPisa 1-0
BolognaRoma 0-2
Hellas VeronaLecce 0-0

️ Domenica 26 aprile 2026

  • FiorentinaSassuolo (12:30)
  • GenoaComo (15:00)
  • TorinoInter (18:00)
  • MilanJuventus (20:45)

️ Lunedì 27 aprile 2026

  • CagliariAtalanta (18:30)
  • LazioUdinese (20:45)

Foto: sito Serie A