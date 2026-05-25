Serie A, annunciate le date della stagione 2026/27: la prima di campionato il 23 agosto

25/05/2026 | 18:08:04

La Lega Serie A ha annunciato le date per la stagione 2026/27.

Ecco il comunicato pubblicato sul sito della Lega:

“La Lega Calcio Serie A ha ufficializzato le date del calendario della Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa per la stagione sportiva 2026/2027.

La Serie A Enilive inizierà il weekend del 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027. Saranno tre le soste per gli impegni delle nazionali (27/09/2026 – 04/10/2026, 15/11/2026 e 28/03/2027), con due turni infrasettimanali previsti il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027 e la sosta natalizia nel weekend del 27 dicembre 2026.

La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il Turno Preliminare il 9 agosto 2026 e si concluderà con la Finale in programma il 19 maggio 2027″.

Foto: sito Serie A