TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie A 2026-27, le date dei derby e dei big match

05/06/2026 | 19:56:34

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Stilato il calendario 2026-27 della Serie A (qui per leggerlo tutto).

Queste le date derby e dei big match più importanti della stagione:

Tutti i derby

Derby di Milano

  • Milan – Inter (10ª giornata, 1 novembre 2026)
  • Inter – Milan (24ª giornata, 14 febbraio 2027)

Derby di Torino

  • Juventus – Torino (18ª giornata, 6 gennaio 2027)
  • Torino – Juventus (30ª giornata, 4 aprile 2027)

Derby di Roma

  • Lazio – Roma (15ª giornata, 13 dicembre 2026)
  • Roma – Lazio (32ª giornata, 18 aprile 2027)

I BIG MATCH

3ª giornata (6 settembre 2026)

  • Inter – Napoli
  • Juventus – Milan

5ª giornata (20 settembre 2026)

  • Roma – Inter

10ª giornata (1 novembre 2026)

  • Juventus – Napoli

15ª giornata (13 dicembre 2026)

  • Napoli – Milan

16ª giornata (20 dicembre 2026)

  • Roma – Juventus

19ª giornata (10 gennaio 2027)

  • Inter – Juventus
  • Roma – Milan

22ª giornata – 31 gennaio 2027

  • Napoli – Inter
  • Milan – Juventus

24ª giornata – 14 febbraio 2027

  • Napoli – Juventus

27ª giornata – 7 marzo 2027

  • Juventus – Roma

31ª giornata – 11 aprile 2027

  • Inter – Roma

32ª giornata – 18 aprile 2027

  • Milan – Napoli

36ª giornata – 16 maggio 2027

  • Juventus – Inter
  • Milan – Roma

Foto: logo Serie A