Serie A 2026-27, le date dei derby e dei big match
05/06/2026 | 19:56:34
Stilato il calendario 2026-27 della Serie A (qui per leggerlo tutto).
Queste le date derby e dei big match più importanti della stagione:
Tutti i derby
Derby di Milano
- Milan – Inter (10ª giornata, 1 novembre 2026)
- Inter – Milan (24ª giornata, 14 febbraio 2027)
Derby di Torino
- Juventus – Torino (18ª giornata, 6 gennaio 2027)
- Torino – Juventus (30ª giornata, 4 aprile 2027)
Derby di Roma
- Lazio – Roma (15ª giornata, 13 dicembre 2026)
- Roma – Lazio (32ª giornata, 18 aprile 2027)
I BIG MATCH
3ª giornata (6 settembre 2026)
- Inter – Napoli
- Juventus – Milan
5ª giornata (20 settembre 2026)
- Roma – Inter
10ª giornata (1 novembre 2026)
- Juventus – Napoli
15ª giornata (13 dicembre 2026)
- Napoli – Milan
16ª giornata (20 dicembre 2026)
- Roma – Juventus
19ª giornata (10 gennaio 2027)
- Inter – Juventus
- Roma – Milan
22ª giornata – 31 gennaio 2027
- Napoli – Inter
- Milan – Juventus
24ª giornata – 14 febbraio 2027
- Napoli – Juventus
27ª giornata – 7 marzo 2027
- Juventus – Roma
31ª giornata – 11 aprile 2027
- Inter – Roma
32ª giornata – 18 aprile 2027
- Milan – Napoli
36ª giornata – 16 maggio 2027
- Juventus – Inter
- Milan – Roma
Foto: logo Serie A