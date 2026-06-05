Serie A 2026-27, il calendario completo
05/06/2026 | 19:39:03
Il calendario completo della Serie A 2026/27
SERIE A ENILIVE 2026/27 – 1ª GIORNATA (23 agosto 2026)
- Atalanta – Sassuolo
- Bologna – Lazio
- Frosinone – Juventus
- Genoa – Napoli
- Inter – Monza
- Parma – Cagliari
- Roma – Fiorentina
- Torino – Milan
- Udinese – Como
- Venezia – Lecce
2ª GIORNATA – 30 agosto 2026
- Atalanta – Bologna
- Cagliari – Inter
- Fiorentina – Frosinone
- Juventus – Parma
- Lazio – Genoa
- Lecce – Roma
- Milan – Venezia
- Monza – Udinese
- Napoli – Como
- Sassuolo – Torino
3ª GIORNATA – 6 settembre 2026
- Bologna – Sassuolo
- Cagliari – Lecce
- Fiorentina – Torino
- Frosinone – Venezia
- Genoa – Como
- Inter – Napoli
- Juventus – Milan
- Parma – Monza
- Roma – Atalanta
- Udinese – Lazio
4ª GIORNATA – 13 settembre 2026
- Atalanta – Cagliari
- Como – Parma
- Genoa – Frosinone
- Inter – Udinese
- Lazio – Milan
- Lecce – Monza
- Napoli – Bologna
- Sassuolo – Juventus
- Torino – Roma
- Venezia – Fiorentina
5ª GIORNATA – 20 settembre 2026
- Bologna – Torino
- Fiorentina – Napoli
- Frosinone – Como
- Juventus – Atalanta
- Milan – Lecce
- Monza – Sassuolo
- Parma – Genoa
- Roma – Inter
- Udinese – Cagliari
- Venezia – Lazio
6ª GIORNATA – 11 ottobre 2026
- Atalanta – Venezia
- Cagliari – Juventus
- Como – Roma
- Genoa – Fiorentina
- Inter – Parma
- Lazio – Monza
- Lecce – Bologna
- Napoli – Frosinone
- Sassuolo – Milan
- Torino – Udinese
7ª GIORNATA – 18 ottobre 2026
- Bologna – Inter
- Fiorentina – Como
- Frosinone – Sassuolo
- Juventus – Lazio
- Milan – Atalanta
- Monza – Cagliari
- Parma – Torino
- Roma – Genoa
- Udinese – Lecce
- Venezia – Napoli
8ª GIORNATA – 25 ottobre 2026
- Atalanta – Frosinone
- Cagliari – Bologna
- Como – Sassuolo
- Genoa – Venezia
- Inter – Fiorentina
- Lazio – Parma
- Lecce – Juventus
- Napoli – Roma
- Torino – Monza
- Udinese – Milan
9ª GIORNATA – 28 ottobre 2026
- Fiorentina – Atalanta
- Frosinone – Lecce
- Genoa – Juventus
- Milan – Bologna
- Monza – Napoli
- Parma – Udinese
- Roma – Cagliari
- Sassuolo – Lazio
- Torino – Como
- Venezia – Inter
10ª GIORNATA – 1 novembre 2026
- Atalanta – Parma
- Bologna – Monza
- Como – Venezia
- Frosinone – Torino
- Juventus – Napoli
- Lazio – Cagliari
- Lecce – Genoa
- Milan – Inter
- Sassuolo – Fiorentina
- Udinese – Roma
11ª GIORNATA – 8 novembre 2026
- Cagliari – Frosinone
- Fiorentina – Juventus
- Genoa – Milan
- Inter – Como
- Monza – Atalanta
- Napoli – Lazio
- Parma – Bologna
- Roma – Sassuolo
- Torino – Lecce
- Venezia – Udinese
12ª GIORNATA – 22 novembre 2026
- Atalanta – Inter
- Bologna – Udinese
- Como – Cagliari
- Juventus – Venezia
- Lazio – Lecce
- Milan – Frosinone
- Monza – Fiorentina
- Napoli – Torino
- Parma – Roma
- Sassuolo – Genoa
13ª GIORNATA – 29 novembre 2026
- Cagliari – Milan
- Como – Juventus
- Frosinone – Parma
- Inter – Genoa
- Lecce – Atalanta
- Roma – Monza
- Sassuolo – Napoli
- Torino – Lazio
- Udinese – Fiorentina
- Venezia – Bologna
14ª GIORNATA – 6 dicembre 2026
- Bologna – Roma
- Fiorentina – Cagliari
- Frosinone – Inter
- Genoa – Torino
- Juventus – Udinese
- Lazio – Atalanta
- Milan – Parma
- Monza – Como
- Napoli – Lecce
- Venezia – Sassuolo
15ª GIORNATA – 13 dicembre 2026
- Atalanta – Genoa
- Cagliari – Venezia
- Como – Bologna
- Inter – Torino
- Juventus – Monza
- Lazio – Roma
- Lecce – Sassuolo
- Napoli – Milan
- Parma – Fiorentina
- Udinese – Frosinone
16ª GIORNATA – 20 dicembre 2026
- Atalanta – Napoli
- Fiorentina – Bologna
- Frosinone – Lazio
- Genoa – Udinese
- Lecce – Inter
- Milan – Como
- Roma – Juventus
- Sassuolo – Parma
- Torino – Cagliari
- Venezia – Monza
17ª GIORNATA – 3 gennaio 2027
- Bologna – Juventus
- Cagliari – Genoa
- Como – Lecce
- Fiorentina – Lazio
- Inter – Sassuolo
- Monza – Milan
- Parma – Napoli
- Roma – Frosinone
- Torino – Venezia
- Udinese – Atalanta
18ª GIORNATA – 6 gennaio 2027
- Atalanta – Como
- Frosinone – Bologna
- Genoa – Monza
- Juventus – Torino
- Lazio – Inter
- Lecce – Parma
- Milan – Fiorentina
- Napoli – Cagliari
- Sassuolo – Udinese
- Venezia – Roma
19ª GIORNATA – 10 gennaio 2027
- Bologna – Genoa
- Cagliari – Sassuolo
- Como – Lazio
- Fiorentina – Lecce
- Inter – Juventus
- Monza – Frosinone
- Parma – Venezia
- Roma – Milan
- Torino – Atalanta
- Udinese – Napoli
20ª GIORNATA – 17 gennaio 2027
- Atalanta – Roma
- Cagliari – Como
- Juventus – Genoa
- Lazio – Bologna
- Lecce – Udinese
- Milan – Torino
- Napoli – Fiorentina
- Parma – Inter
- Sassuolo – Monza
- Venezia – Frosinone
21ª GIORNATA – 24 gennaio 2027
- Bologna – Atalanta
- Como – Monza
- Fiorentina – Sassuolo
- Frosinone – Milan
- Genoa – Parma
- Inter – Venezia
- Juventus – Cagliari
- Lecce – Torino
- Monza – Lazio
- Roma – Udinese
22ª GIORNATA – 31 gennaio 2027
- Atalanta – Fiorentina
- Cagliari – Parma
- Genoa – Lecce
- Lazio – Venezia
- Milan – Juventus
- Monza – Roma
- Napoli – Inter
- Sassuolo – Como
- Torino – Frosinone
- Udinese – Bologna
23ª GIORNATA – 7 febbraio 2027
- Atalanta – Lazio
- Bologna – Milan
- Como – Monza
- Fiorentina – Udinese
- Inter – Cagliari
- Juventus – Sassuolo
- Lecce – Napoli
- Parma – Frosinone
- Roma – Torino
- Venezia – Genoa
24ª GIORNATA – 14 febbraio 2027
- Bologna – Como
- Cagliari – Lazio
- Frosinone – Fiorentina
- Genoa – Atalanta
- Inter – Milan
- Monza – Lecce
- Napoli – Juventus
- Roma – Parma
- Torino – Sassuolo
- Udinese – Venezia
25ª GIORNATA – 21 febbraio 2027
- Atalanta – Monza
- Como – Torino
- Fiorentina – Inter
- Juventus – Bologna
- Lazio – Napoli
- Lecce – Frosinone
- Milan – Genoa
- Sassuolo – Roma
- Udinese – Parma
- Venezia – Cagliari
26ª GIORNATA – 28 febbraio 2027
- Bologna – Lecce
- Cagliari – Udinese
- Como – Milan
- Frosinone – Napoli
- Genoa – Lazio
- Inter – Atalanta
- Monza – Juventus
- Parma – Sassuolo
- Roma – Venezia
- Torino – Fiorentina
27ª GIORNATA – 7 marzo 2027
- Atalanta – Torino
- Fiorentina – Venezia
- Juventus – Roma
- Lazio – Frosinone
- Lecce – Como
- Milan – Cagliari
- Monza – Genoa
- Napoli – Parma
- Sassuolo – Bologna
- Udinese – Inter
28ª GIORNATA – 14 marzo 2027
- Bologna – Napoli
- Cagliari – Fiorentina
- Como – Udinese
- Frosinone – Monza
- Genoa – Roma
- Lazio – Juventus
- Milan – Sassuolo
- Parma – Lecce
- Torino – Inter
- Venezia – Atalanta
29ª GIORNATA – 21 marzo 2027
- Atalanta – Milan
- Fiorentina – Genoa
- Inter – Frosinone
- Juventus – Como
- Monza – Bologna
- Napoli – Venezia
- Parma – Lazio
- Roma – Lecce
- Sassuolo – Cagliari
- Udinese – Torino
30ª GIORNATA – 4 aprile 2027
- Cagliari – Napoli
- Como – Fiorentina
- Frosinone – Udinese
- Genoa – Inter
- Lecce – Lazio
- Milan – Monza
- Roma – Bologna
- Sassuolo – Atalanta
- Torino – Juventus
- Venezia – Parma
31ª GIORNATA – 11 aprile 2027
- Bologna – Venezia
- Cagliari – Atalanta
- Fiorentina – Milan
- Frosinone – Genoa
- Inter – Roma
- Juventus – Lecce
- Lazio – Torino
- Napoli – Sassuolo
- Parma – Como
- Udinese – Monza
32ª GIORNATA – 18 aprile 2027
- Atalanta – Udinese
- Bologna – Cagliari
- Como – Frosinone
- Fiorentina – Parma
- Milan – Napoli
- Monza – Inter
- Roma – Lazio
- Sassuolo – Lecce
- Torino – Genoa
- Venezia – Juventus
33ª GIORNATA – 25 aprile 2027
- Cagliari – Monza
- Frosinone – Roma
- Genoa – Sassuolo
- Inter – Bologna
- Juventus – Fiorentina
- Lazio – Como
- Lecce – Milan
- Napoli – Udinese
- Parma – Atalanta
- Venezia – Torino
34ª GIORNATA – 2 maggio 2027
- Atalanta – Juventus
- Bologna – Fiorentina
- Como – Inter
- Lecce – Cagliari
- Milan – Lazio
- Monza – Venezia
- Roma – Napoli
- Sassuolo – Frosinone
- Torino – Parma
- Udinese – Genoa
35ª GIORNATA – 9 maggio 2027
- Fiorentina – Roma
- Frosinone – Atalanta
- Genoa – Cagliari
- Inter – Lecce
- Lazio – Sassuolo
- Napoli – Monza
- Parma – Milan
- Torino – Bologna
- Udinese – Juventus
- Venezia – Como
36ª GIORNATA – 16 maggio 2027
- Bologna – Frosinone
- Cagliari – Torino
- Como – Atalanta
- Juventus – Inter
- Lazio – Udinese
- Lecce – Fiorentina
- Milan – Roma
- Monza – Parma
- Napoli – Genoa
- Sassuolo – Venezia
37ª GIORNATA – 23 maggio 2027
- Atalanta – Lecce
- Fiorentina – Monza
- Frosinone – Cagliari
- Genoa – Bologna
- Inter – Lazio
- Parma – Juventus
- Roma – Como
- Torino – Napoli
- Udinese – Sassuolo
- Venezia – Milan
38ª GIORNATA – 30 maggio 2027
- Bologna – Parma
- Cagliari – Roma
- Como – Genoa
- Juventus – Frosinone
- Lazio – Fiorentina
- Lecce – Venezia
- Milan – Udinese
- Monza – Torino
- Napoli – Atalanta
- Sassuolo – Inter
Foto: sito Serie A