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Serie A 2026-27, il calendario completo

05/06/2026 | 19:39:03

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Il calendario completo della Serie A 2026/27

SERIE A ENILIVE 2026/27 – 1ª GIORNATA (23 agosto 2026)

  • Atalanta – Sassuolo
  • Bologna – Lazio
  • Frosinone – Juventus
  • Genoa – Napoli
  • Inter – Monza
  • Parma – Cagliari
  • Roma – Fiorentina
  • Torino – Milan
  • Udinese – Como
  • Venezia – Lecce

2ª GIORNATA – 30 agosto 2026

  • Atalanta – Bologna
  • Cagliari – Inter
  • Fiorentina – Frosinone
  • Juventus – Parma
  • Lazio – Genoa
  • Lecce – Roma
  • Milan – Venezia
  • Monza – Udinese
  • Napoli – Como
  • Sassuolo – Torino

3ª GIORNATA – 6 settembre 2026

  • Bologna – Sassuolo
  • Cagliari – Lecce
  • Fiorentina – Torino
  • Frosinone – Venezia
  • Genoa – Como
  • Inter – Napoli
  • Juventus – Milan
  • Parma – Monza
  • Roma – Atalanta
  • Udinese – Lazio

4ª GIORNATA – 13 settembre 2026

  • Atalanta – Cagliari
  • Como – Parma
  • Genoa – Frosinone
  • Inter – Udinese
  • Lazio – Milan
  • Lecce – Monza
  • Napoli – Bologna
  • Sassuolo – Juventus
  • Torino – Roma
  • Venezia – Fiorentina

5ª GIORNATA – 20 settembre 2026

  • Bologna – Torino
  • Fiorentina – Napoli
  • Frosinone – Como
  • Juventus – Atalanta
  • Milan – Lecce
  • Monza – Sassuolo
  • Parma – Genoa
  • Roma – Inter
  • Udinese – Cagliari
  • Venezia – Lazio

6ª GIORNATA – 11 ottobre 2026

  • Atalanta – Venezia
  • Cagliari – Juventus
  • Como – Roma
  • Genoa – Fiorentina
  • Inter – Parma
  • Lazio – Monza
  • Lecce – Bologna
  • Napoli – Frosinone
  • Sassuolo – Milan
  • Torino – Udinese

7ª GIORNATA – 18 ottobre 2026

  • Bologna – Inter
  • Fiorentina – Como
  • Frosinone – Sassuolo
  • Juventus – Lazio
  • Milan – Atalanta
  • Monza – Cagliari
  • Parma – Torino
  • Roma – Genoa
  • Udinese – Lecce
  • Venezia – Napoli

8ª GIORNATA – 25 ottobre 2026

  • Atalanta – Frosinone
  • Cagliari – Bologna
  • Como – Sassuolo
  • Genoa – Venezia
  • Inter – Fiorentina
  • Lazio – Parma
  • Lecce – Juventus
  • Napoli – Roma
  • Torino – Monza
  • Udinese – Milan

9ª GIORNATA – 28 ottobre 2026

  • Fiorentina – Atalanta
  • Frosinone – Lecce
  • Genoa – Juventus
  • Milan – Bologna
  • Monza – Napoli
  • Parma – Udinese
  • Roma – Cagliari
  • Sassuolo – Lazio
  • Torino – Como
  • Venezia – Inter

10ª GIORNATA – 1 novembre 2026

  • Atalanta – Parma
  • Bologna – Monza
  • Como – Venezia
  • Frosinone – Torino
  • Juventus – Napoli
  • Lazio – Cagliari
  • Lecce – Genoa
  • Milan – Inter
  • Sassuolo – Fiorentina
  • Udinese – Roma

11ª GIORNATA – 8 novembre 2026

  • Cagliari – Frosinone
  • Fiorentina – Juventus
  • Genoa – Milan
  • Inter – Como
  • Monza – Atalanta
  • Napoli – Lazio
  • Parma – Bologna
  • Roma – Sassuolo
  • Torino – Lecce
  • Venezia – Udinese

12ª GIORNATA – 22 novembre 2026

  • Atalanta – Inter
  • Bologna – Udinese
  • Como – Cagliari
  • Juventus – Venezia
  • Lazio – Lecce
  • Milan – Frosinone
  • Monza – Fiorentina
  • Napoli – Torino
  • Parma – Roma
  • Sassuolo – Genoa

13ª GIORNATA – 29 novembre 2026

  • Cagliari – Milan
  • Como – Juventus
  • Frosinone – Parma
  • Inter – Genoa
  • Lecce – Atalanta
  • Roma – Monza
  • Sassuolo – Napoli
  • Torino – Lazio
  • Udinese – Fiorentina
  • Venezia – Bologna

14ª GIORNATA – 6 dicembre 2026

  • Bologna – Roma
  • Fiorentina – Cagliari
  • Frosinone – Inter
  • Genoa – Torino
  • Juventus – Udinese
  • Lazio – Atalanta
  • Milan – Parma
  • Monza – Como
  • Napoli – Lecce
  • Venezia – Sassuolo

15ª GIORNATA – 13 dicembre 2026

  • Atalanta – Genoa
  • Cagliari – Venezia
  • Como – Bologna
  • Inter – Torino
  • Juventus – Monza
  • Lazio – Roma
  • Lecce – Sassuolo
  • Napoli – Milan
  • Parma – Fiorentina
  • Udinese – Frosinone

16ª GIORNATA – 20 dicembre 2026

  • Atalanta – Napoli
  • Fiorentina – Bologna
  • Frosinone – Lazio
  • Genoa – Udinese
  • Lecce – Inter
  • Milan – Como
  • Roma – Juventus
  • Sassuolo – Parma
  • Torino – Cagliari
  • Venezia – Monza

17ª GIORNATA – 3 gennaio 2027

  • Bologna – Juventus
  • Cagliari – Genoa
  • Como – Lecce
  • Fiorentina – Lazio
  • Inter – Sassuolo
  • Monza – Milan
  • Parma – Napoli
  • Roma – Frosinone
  • Torino – Venezia
  • Udinese – Atalanta

18ª GIORNATA – 6 gennaio 2027

  • Atalanta – Como
  • Frosinone – Bologna
  • Genoa – Monza
  • Juventus – Torino
  • Lazio – Inter
  • Lecce – Parma
  • Milan – Fiorentina
  • Napoli – Cagliari
  • Sassuolo – Udinese
  • Venezia – Roma

19ª GIORNATA – 10 gennaio 2027

  • Bologna – Genoa
  • Cagliari – Sassuolo
  • Como – Lazio
  • Fiorentina – Lecce
  • Inter – Juventus
  • Monza – Frosinone
  • Parma – Venezia
  • Roma – Milan
  • Torino – Atalanta
  • Udinese – Napoli

20ª GIORNATA – 17 gennaio 2027

  • Atalanta – Roma
  • Cagliari – Como
  • Juventus – Genoa
  • Lazio – Bologna
  • Lecce – Udinese
  • Milan – Torino
  • Napoli – Fiorentina
  • Parma – Inter
  • Sassuolo – Monza
  • Venezia – Frosinone

21ª GIORNATA – 24 gennaio 2027

  • Bologna – Atalanta
  • Como – Monza
  • Fiorentina – Sassuolo
  • Frosinone – Milan
  • Genoa – Parma
  • Inter – Venezia
  • Juventus – Cagliari
  • Lecce – Torino
  • Monza – Lazio
  • Roma – Udinese

22ª GIORNATA – 31 gennaio 2027

  • Atalanta – Fiorentina
  • Cagliari – Parma
  • Genoa – Lecce
  • Lazio – Venezia
  • Milan – Juventus
  • Monza – Roma
  • Napoli – Inter
  • Sassuolo – Como
  • Torino – Frosinone
  • Udinese – Bologna

23ª GIORNATA – 7 febbraio 2027

  • Atalanta – Lazio
  • Bologna – Milan
  • Como – Monza
  • Fiorentina – Udinese
  • Inter – Cagliari
  • Juventus – Sassuolo
  • Lecce – Napoli
  • Parma – Frosinone
  • Roma – Torino
  • Venezia – Genoa

24ª GIORNATA – 14 febbraio 2027

  • Bologna – Como
  • Cagliari – Lazio
  • Frosinone – Fiorentina
  • Genoa – Atalanta
  • Inter – Milan
  • Monza – Lecce
  • Napoli – Juventus
  • Roma – Parma
  • Torino – Sassuolo
  • Udinese – Venezia

25ª GIORNATA – 21 febbraio 2027

  • Atalanta – Monza
  • Como – Torino
  • Fiorentina – Inter
  • Juventus – Bologna
  • Lazio – Napoli
  • Lecce – Frosinone
  • Milan – Genoa
  • Sassuolo – Roma
  • Udinese – Parma
  • Venezia – Cagliari

26ª GIORNATA – 28 febbraio 2027

  • Bologna – Lecce
  • Cagliari – Udinese
  • Como – Milan
  • Frosinone – Napoli
  • Genoa – Lazio
  • Inter – Atalanta
  • Monza – Juventus
  • Parma – Sassuolo
  • Roma – Venezia
  • Torino – Fiorentina

27ª GIORNATA – 7 marzo 2027

  • Atalanta – Torino
  • Fiorentina – Venezia
  • Juventus – Roma
  • Lazio – Frosinone
  • Lecce – Como
  • Milan – Cagliari
  • Monza – Genoa
  • Napoli – Parma
  • Sassuolo – Bologna
  • Udinese – Inter

28ª GIORNATA – 14 marzo 2027

  • Bologna – Napoli
  • Cagliari – Fiorentina
  • Como – Udinese
  • Frosinone – Monza
  • Genoa – Roma
  • Lazio – Juventus
  • Milan – Sassuolo
  • Parma – Lecce
  • Torino – Inter
  • Venezia – Atalanta

29ª GIORNATA – 21 marzo 2027

  • Atalanta – Milan
  • Fiorentina – Genoa
  • Inter – Frosinone
  • Juventus – Como
  • Monza – Bologna
  • Napoli – Venezia
  • Parma – Lazio
  • Roma – Lecce
  • Sassuolo – Cagliari
  • Udinese – Torino

30ª GIORNATA – 4 aprile 2027

  • Cagliari – Napoli
  • Como – Fiorentina
  • Frosinone – Udinese
  • Genoa – Inter
  • Lecce – Lazio
  • Milan – Monza
  • Roma – Bologna
  • Sassuolo – Atalanta
  • Torino – Juventus
  • Venezia – Parma

31ª GIORNATA – 11 aprile 2027

  • Bologna – Venezia
  • Cagliari – Atalanta
  • Fiorentina – Milan
  • Frosinone – Genoa
  • Inter – Roma
  • Juventus – Lecce
  • Lazio – Torino
  • Napoli – Sassuolo
  • Parma – Como
  • Udinese – Monza

32ª GIORNATA – 18 aprile 2027

  • Atalanta – Udinese
  • Bologna – Cagliari
  • Como – Frosinone
  • Fiorentina – Parma
  • Milan – Napoli
  • Monza – Inter
  • Roma – Lazio
  • Sassuolo – Lecce
  • Torino – Genoa
  • Venezia – Juventus

33ª GIORNATA – 25 aprile 2027

  • Cagliari – Monza
  • Frosinone – Roma
  • Genoa – Sassuolo
  • Inter – Bologna
  • Juventus – Fiorentina
  • Lazio – Como
  • Lecce – Milan
  • Napoli – Udinese
  • Parma – Atalanta
  • Venezia – Torino

34ª GIORNATA – 2 maggio 2027

  • Atalanta – Juventus
  • Bologna – Fiorentina
  • Como – Inter
  • Lecce – Cagliari
  • Milan – Lazio
  • Monza – Venezia
  • Roma – Napoli
  • Sassuolo – Frosinone
  • Torino – Parma
  • Udinese – Genoa

35ª GIORNATA – 9 maggio 2027

  • Fiorentina – Roma
  • Frosinone – Atalanta
  • Genoa – Cagliari
  • Inter – Lecce
  • Lazio – Sassuolo
  • Napoli – Monza
  • Parma – Milan
  • Torino – Bologna
  • Udinese – Juventus
  • Venezia – Como

36ª GIORNATA – 16 maggio 2027

  • Bologna – Frosinone
  • Cagliari – Torino
  • Como – Atalanta
  • Juventus – Inter
  • Lazio – Udinese
  • Lecce – Fiorentina
  • Milan – Roma
  • Monza – Parma
  • Napoli – Genoa
  • Sassuolo – Venezia

37ª GIORNATA – 23 maggio 2027

  • Atalanta – Lecce
  • Fiorentina – Monza
  • Frosinone – Cagliari
  • Genoa – Bologna
  • Inter – Lazio
  • Parma – Juventus
  • Roma – Como
  • Torino – Napoli
  • Udinese – Sassuolo
  • Venezia – Milan

38ª GIORNATA – 30 maggio 2027

  • Bologna – Parma
  • Cagliari – Roma
  • Como – Genoa
  • Juventus – Frosinone
  • Lazio – Fiorentina
  • Lecce – Venezia
  • Milan – Udinese
  • Monza – Torino
  • Napoli – Atalanta
  • Sassuolo – Inter

Foto: sito Serie A