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Serie A 2026-27, ecco la prima giornata: Inter-Monza, Genoa-Napoli, Frosinone-Juventus, Roma-Fiorentina

05/06/2026 | 18:48:59

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La Serie A Enilive 2026/27 scatterà il 23 agosto con la sfida tra Atalanta e Sassuolo. Tra i match di cartello della prima giornata spiccano Bologna-Lazio, Genoa-Napoli, Roma-Fiorentina e Torino-Milan. L’Inter debutterà in casa contro il Monza, mentre la Juventus farà visita al Frosinone.”

SERIE A ENILIVE 2026/27 – 1ª GIORNATA (23 agosto 2026)

  • Atalanta – Sassuolo
  • Bologna – Lazio
  • Frosinone – Juventus
  • Genoa – Napoli
  • Inter – Monza
  • Parma – Cagliari
  • Roma – Fiorentina
  • Torino – Milan
  • Udinese – Como
  • Venezia – Lecce

Foto: logo Serie A