Serie A 2026-27, ecco la prima giornata: Inter-Monza, Genoa-Napoli, Frosinone-Juventus, Roma-Fiorentina

05/06/2026 | 18:48:59

La Serie A Enilive 2026/27 scatterà il 23 agosto con la sfida tra Atalanta e Sassuolo. Tra i match di cartello della prima giornata spiccano Bologna-Lazio, Genoa-Napoli, Roma-Fiorentina e Torino-Milan. L’Inter debutterà in casa contro il Monza, mentre la Juventus farà visita al Frosinone.”

SERIE A ENILIVE 2026/27 – 1ª GIORNATA (23 agosto 2026)

Atalanta – Sassuolo

Bologna – Lazio

Frosinone – Juventus

Genoa – Napoli

Inter – Monza

Parma – Cagliari

Roma – Fiorentina

Torino – Milan

Udinese – Como

Venezia – Lecce

Foto: logo Serie A