Serie A 2026-27, ecco la prima giornata: Inter-Monza, Genoa-Napoli, Frosinone-Juventus, Roma-Fiorentina
05/06/2026 | 18:48:59
La Serie A Enilive 2026/27 scatterà il 23 agosto con la sfida tra Atalanta e Sassuolo. Tra i match di cartello della prima giornata spiccano Bologna-Lazio, Genoa-Napoli, Roma-Fiorentina e Torino-Milan. L’Inter debutterà in casa contro il Monza, mentre la Juventus farà visita al Frosinone.”
SERIE A ENILIVE 2026/27 – 1ª GIORNATA (23 agosto 2026)
- Atalanta – Sassuolo
- Bologna – Lazio
- Frosinone – Juventus
- Genoa – Napoli
- Inter – Monza
- Parma – Cagliari
- Roma – Fiorentina
- Torino – Milan
- Udinese – Como
- Venezia – Lecce
Foto: logo Serie A