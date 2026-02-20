Sergio Gomez: “La sconfitta contro il Real ci aiuti come bagno di umiltà, così non si parlerà più di ‘imbattuti'”

Il difensore della Real Sociedad, Sergio Gomez, ha concesso un’intervista ad AS. Queste le sue parole:

“Essere rimasti imbattuti per tutto l’inizio anno? Siamo contenti. Sapevamo che, perché il cambio di mister fosse positivo e funzionasse, dovevamo accompagnarlo con i risultati: non bastava solo il bel gioco, e così è stato. La sconfitta contro il Real Madrid speriamo ci aiuti come bagno di umiltà, così non si parlerà più di “imbattuti” e ci concentreremo partita dopo partita. Ora ce ne sono due prima della semifinale che, secondo me, sono molto importanti per il campionato e che segneranno un po’ la direzione che prenderemo per il resto della stagione. Se tutto questo fosse inimmaginabile due mesi fa? Sì, visto come abbiamo iniziato, è difficile. Pochissime squadre, nemmeno i grandi club europei, ci erano riuscite; eravamo solo in tre a raggiungere questa striscia in tutto il 2026. Abbiamo trattato ogni partita come una finale, e si è visto. Come ho vissuto il brutto inizio di stagione? All’inizio ci sono stati due pareggi, e si vedevano alcune cose, qualche sconfitta, qualche vittoria… ma è vero che quando arriva novembre e ti ritrovi in ​​quelle posizioni, è dura. Ricordo partite in cui ciò che vedevamo in allenamento non si rifletteva; avevamo molta più pressione, non eravamo così audaci in campo, e quando succede, di solito i risultati non arrivano. Abbiamo dovuto cambiare rapidamente quella dinamica per sentire in campo quello che vediamo dalla squadra ora, con molta più fiducia. Ora, in alcuni casi in cui abbiamo avuto risultati sfavorevoli, siamo riusciti a ribaltarli, o quando passiamo in vantaggio, siamo molto più tranquilli e gli avversari faticano a recuperare”.

Foto: sito Real Sociedad