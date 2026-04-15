Sergio Conceicao, numeri importanti con l’Al-Ittihad e una qualificazione ai quarti di Champions

Continua a gonfie vele l’esperienza di Sergio Conceicao all’Al-Ittihad. Il tecnico portoghese ha raggiunto un risultato storico per il club: è riuscito a portare la sua squadra ai quarti di finale di AFC Champions League, la terza volta che il club riesce ad arrivarci negli ultimi 12 anni.

A dimostrazione del grande percorso compiuto, da quando si è seduto in panchina il tecnico ha vinto 6 delle 7 partite giocate nella competizione e la sua è la squadra con più gol segnati, ben 23.

Risultati che, lo ricordiamo, sono arrivati nonostante i pochi investimenti da parte della società e la perdita di giocatori chiave come Benzema e Kanté.

Al termine della partita contro l’Al-Wahda il tecnico ha dichiarato:

“Ho chiesto ai giocatori di mettere in campo la passione e l’ambizione dei tifosi, e lo hanno fatto. Abbiamo mostrato grande carattere in campo, con i primi 30 minuti fantastici, con la squadra molto compatta e brava a sfruttare le fragilità dell’avversario, e non ho visto giocatori nervosi, anzi. Molto solidi, grande personalità da parte di tutti, soprattutto della difesa e del centrocampo, che ci ha dato la robustezza che non avevamo avuto in altre partite. Ed è stato molto importante per la squadra”.

Foto: Instagram Al-Ittihad