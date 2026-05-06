Serena ricorda Beccalossi: “Quella che faceva non era più vita. Aveva una tecnica eccezionale”

06/05/2026 | 21:25:32

Aldo Serena ha ricordato in una intervista a Repubblica Evaristo Beccalossi: “Sono andato a trovare Evaristo qualche mese fa, ma non era vita per un uomo come lui. Era stato uno sportivo e una persona eccezionale, sprizzava gioia ed energia, era uno degli uomini più vitali che io abbia mai conosciuto. Era sorprendente la sua qualità nel giocare a calcio. Aveva una tecnica eccezionale. Gli dicevo: ‘Evaristo, non sapevo ci fossero giocatori bravi come te’. Ma per lui era normale”.

Foto Instagram Beccalossi