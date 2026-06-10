Senesi: “Essere un giocatore del Tottenham è una sensazione davvero speciale. Farò del mio meglio per rendere orgogliosi i tifosi”

10/06/2026 | 19:38:33

Il difensore Marcos Senesi ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Tottenham in occasione del suo ingaggio a parametro zero. Queste le sue parole:

“Essere un giocatore del Tottenham Hotspur è una sensazione davvero speciale. Fin dal primo momento, il Club ha dimostrato perché mi vuole e quanto desidera che io faccia parte del progetto che sta costruendo. È entusiasmante e non vedo l’ora di esserne coinvolto. Ogni volta che scenderò in campo, farò del mio meglio per rendere orgogliosi i tifosi e riportare il Club al posto che gli spetta. Voglio vincere trofei con il Tottenham e farò tutto il possibile per far sì che ciò accada”.

Foto: sito Tottenham

