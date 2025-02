Segberg al Trapani, la conferma del presidente Antonini: “Alla fine l’ho convinto. Un top player”

Tutto confermato: Erlend Segberg sarà un calciatore del Trapani. Con il solito post sui social il presidente, Valerio Antonini, ha annunciato un altro acquisto per rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Torrente. Centrocampista norvegese, classe ’97 svincolato dopo l’ultima esperienza in patria con la maglia del Kristiansund. Un calciatore d’esperienza che vanta 119 presenze nel massimo campionato del suo paese. Per il giocatore si tratta della prima esperienza lontano dalla Norvegia, a parte un anno nelle giovanili dell’Aalborg in Danimarca: “Alla fine l’ho convinto. Arriva un grande prospetto. Altro giocatore norvegese. Serietà , forza fisica, leadership. Un top player”, così lo descrive il numero uno del club siciliano.

Foto: sito Trapani