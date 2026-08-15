Sebastiano Esposito, la storia più triste dell’estate

15/08/2026 | 23:15:39

Siamo grandi estimatori di Sebastiano Esposito, ma pensiamo che questa sia la storia più triste del calciomercato, almeno se ci riferiamo all’estate 2026. Un calciatore di talento, un attaccante di qualità, una carriera spianata, la certezza di poter essere un riferimento del Cagliari. E poi, i certificati medici, le parole grosse, le urla che si sono sentire anche sulla terraferma, le minacce senza alcun tipo di riscontro. Qui non si tratta di avere l’adeguamento del contratto oppure no, abbiamo sempre detto che Esposito lo avrebbe meritato senza entrare all’interno dell’aspetto economico che non ci compete. Contrariamente a chi più che fare il giornalista agisce da commercialista aggiunto con tanto di scendiletto, ma non è un problema nostro. Il mercato per Sebastiano Esposito langue, magari qualcosa cambierà nei prossimi giorni e glielo auguriamo. Ma è una storia triste, davvero tanto triste, la più triste dell’intero calciomercato estivo.

Foto: sito Cagliari