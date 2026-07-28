Sebastiano Esposito, il giusto adeguamento e i portavoce

28/07/2026 | 23:59:46

Sebastiano Esposito è un bravo ragazzo, un ottimo attaccante e merita l’adeguamento contrattuale a Cagliari. Ma forse la sua situazione meriterebbe po’ più di discrezione. Nelle ultime ore Giulini ha puntualizzato alcune cose dopo una bufera mediatica eccessiva. Qualche giorno fa, nel giro di tre o quattro ore sono spuntati tre (se non quattro) suoi portavoce che segnalavano come stesse decidendo di allenarsi a parte per le mancate promesse di un adeguamento di contratto. Un passaparola che non lo ha aiutato, anche perché sono state messe in piazza le cifre come se fosse una televendita. È come quando uno studente si fa raccomandare da tre o quattro amici prima di un esame, il rischio è che il professore lo prenda di punta e che lo bocci… Ci sembra la stessa storia di Gianluca Mancini che doveva finire all’Inter quando aveva deciso di rinnovare con la Roma. Oppure di Alessandro Buongiorno che un po’ di tempo fa avevano mandato per una notte all’Inter quando tutto era fatto con il Napoli. Esposito faccia valere le sue ragioni, ma senza megafoni: i portavoce mediatici fanno più danni che altro. All’interno di una presunta e inopportuna televendita di calciomercato, manca soltanto il numero di telefono in sovrimpressione…

foto sito cagliari