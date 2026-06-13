Sebastiani: “Vogliamo riprenderci subito la B. Insigne può rimanere”

13/06/2026 | 13:39:19

Daniele Sebastiani ha parlato al Centro, dopo un’annata che è terminata con la retrocessione del Pescare in Serie C. Il Presidente ha commentato il futuro della squadra, alla ricerca di nuovi investitori e anche di tante situazioni all’interno della rosa. “Sto cercando da anni investitori. Serve appeal per cedere la società e per creare interesse lo stadio nuovo è fondamentale. Ed è un lavoro che dobbiamo fare insieme con il Comune. In società quest’anno Luciano Campitelli avrà un ruolo ufficiale: sarà vice presidente o direttore generale. Vogliamo riprenderci subito la B”. Tema caldo quello del nuovo allenatore, che a breve verrà sciolto: “Stiamo parlando con diversi allenatori, sceglieremo entro il fine settimana prossimo”. Rosa che si avvicina a confermare tanti pezzi fondamentali per i Delfini: “Sono abbastanza ottimista che possano restare sia Brugman che Bettella. Acampora e Letizia sono figliocci del direttore Foggia e non penso ci siano problemi. Anche con Cagnano sta parlando Foggia e se possibile lo riportiamo. Gli altri sono sotto contratto e restano con noi. Mentre Olzer, Di Nardo e Ferraris hanno mercato, ma se si muoveranno sarà alle nostre condizioni». Speranze anche di rivedere l’anno prossimo Insigne in biancazzurro, magari insieme a Plizzari, che rientrerebbe nell’affare Berardi: “Lorenzo per noi sarebbe importantissimo. Ci ho parlato e ci sono possibilità che resti a Pescara. Berardi è vicino al Venezia e nell’affare ci saranno delle contropartite i nomi: El Haddad, Cannavò e Plizzari”.

Foto: Sito Pescara