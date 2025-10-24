Scossa di terremoto in Irpinia: sopralluogo allo stadio Partenio-Lombardi

24/10/2025 | 17:20:41

Scossa di terremoto in Irpinia, di 3.4 e 3.9 gradi con epicentro Grottolella (AV) verificatasi intorno alle 14.30. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone. Il Comune di Avellino ha predisposto un sopralluogo allo stadio Partenio-Lombardi in vista della sfida di domani contro lo Spezia (ore 15). Stadio che come noto accusa da tempo i segni degli anni e che potrebbe aver subito qualche danno strutturale dopo la scossa di oggi pomeriggio. Controllo di sicurezza quindi alla struttura per assicurarsi che sia in massima sicurezza visto il grande afflusso di pubblico previsto per domani.