Scontri tra tifosi dopo Udinese-Venezia: il comunicato dei lagunari

Il Venezia ha diramato un comunicato ufficiale in merito ai fatti accaduti dopo la sfida tra Udinese e Venezia, vicino alla stazione Basiliano. Alcuni tifosi bianconeri, infatti, hanno assaltato un gruppo di supporter lagunari. Questa la nota ufficiale: “Il Venezia FC condanna con fermezza ogni episodio di violenza, dentro e fuori dagli stadi, ribadendo il proprio impegno per la promozione di valori come sportività, rispetto e convivenza civile. In particolare, esprimiamo profonda preoccupazione per i gravi eventi verificatisi nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della stazione di Basiliano, a seguito della sfida tra Udinese e Venezia, in cui i nostri tifosi sono stati vittime di un agguato. Un atto che nulla ha a che vedere con il calcio e i suoi valori, e che ha macchiato indelebilmente quella che avrebbe dovuto essere una giornata di aggregazione sociale e passione sportiva…La nostra posizione è chiara: NO alla violenza, dentro e fuori dal campo”.

FOTO: sito Venezia