Schjelderup: “Rappresentare la mia nazione ai Mondiali? Noi che siamo cresciuti senza la Norvegia nelle fasi finali sognavamo questo”

21/06/2026 | 18:48:51

L’esterno del Benfica e della Nazionale norvegese Andreas Schjelderup, ha parlato ai microfoni del podcast ufficiale della Nazionale “Spillerhotellet“.Queste le sue parole:

“Guardarmi intorno e vedere lo stadio pieno di tifosi norvegesi, familiari e amici sugli spalti… mi vengono i brividi solo a pensarci. Rappresentare la Norvegia ai Mondiali? Noi, che siamo cresciuti senza la Norvegia nelle fasi finali, sognavamo questo, e improvvisamente ci siamo ritrovati lì. È successo tutto molto velocemente”.

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