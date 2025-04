Scaroni sui tifosi: “Non aiuta contestare chi ha messo 1,2 miliardi. Ibra valore aggiunto”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport sull’attuale momento dei rossoneri. Tra le altre cose si è soffermato sulla contestazione a Gerry Cardinale: “Non è sfiduciato dalla contestazione, al contrario è più determinato a vincere. Anche se non è tutti i giorni qui, dedica al Milan molte ore della sua giornata. Red Bird ha portato il club al record dei ricavi più che raddoppiati negli ultimi quattro anni e con le sue competenze è stato utilissimo per il progetto stadio. Certe contestazioni verso chi ha investito 1,2 miliardi per acquistare il club non sono il modo migliore per sostenerci. Ibrahimovic è parte del management di Red Bird, è stato criticato perché era assente ma era malato e per noi è un valore aggiunto”.

Foto: sito Milan