Scamacca: “Momento non facile. Ai miei compagni ho chiesto di portarmi in Champions”

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul momento in casa nerazzurra e sul suo infortunio.

Queste le sue parole: “Momento difficile. Non ero mai stato lontano dal campo così tanto. Ma è anche quello che mi ha messo davanti ad uno specchio, alla prova: forse ne avevo bisogno per scoprirmi dentro quel dieci per cento in più che non avevo prima, quando vivevo le difficoltà come tragedie. E invece bastavano solo un po’ di equilibrio e di calma in più”.

Il centravanti ha raccontato poi cosa gli dice mister Gian Piero Gasperini: “Quanto torni? Come stai? Dai che stai bene, eh? E quella che dico ai compagni? Portatemi in Champions: tutti i giorni. Potessi spingerli io… Ma sono molto fiducioso, lo sono sempre stato: gli alti e bassi li hanno tutti, li abbiamo avuti anche l’anno scorso e i nostri si vedono di più perché siamo una squadra che va sempre a duemila. Stanno giocando una grande stagione nonostante gli infortuni, le tante partite, e le difficoltà: sono convinto che mi accontenteranno”.

Foto: Instagram Atalanta