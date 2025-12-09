Scamacca: “Felice del primo gol in Champions. Queste sono vittorie che fanno svoltare le stagioni”

10/12/2025 | 00:09:40

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Chelsea.

Queste le sue parole: “Felice del primo gol in Champions. Dopo il pareggio abbiamo continuato a spingere e abbiamo avuto la forza di trovare la rete del vantaggio. Queste sono le vittorie che danno tanta fiducia e soprattutto fanno svoltare le stagioni. Giocando da Atalanta e spingendo sui nostri concetti di gioco, potremo toglierci tante soddisfazioni”.

Foto: sito Atalanta