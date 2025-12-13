Scamacca: “Bravi e fortunati, potevamo chiuderla prima. Playoff Mondiali? Ci penso ma è presto”

13/12/2025 | 23:37:23

Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari.

Queste le sue parole: “Sì, sapevamo che era una partita difficile. Siamo stati bravi a sbloccarla, nel primo tempo potevamo farne altri due. Loro sono una squadra tosta, abbiamo continuato a spingere e l’abbiamo portata a casa”.

Ora vi serve continuità? “Cerchiamo sempre di fare il massimo, poi giocando tante partite attaccate ci sta un po’ di stanchezza. Siamo sulla strada giusta”.

Dovrete fare un po’ a meno di Lookman? “Chi giocherà al suo posto si farà trovare pronto e darà il massimo”.

Il playoff per il Mondiale è uno stimolo in più? “Assolutamente, ma io sono totalmente concentrato qui a Bergamo. Abbiamo tanti obiettivi”.

Foto: sito Atalanta