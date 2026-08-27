Scamacca: “Andare in Conference era importante. Ora vogliamo vincere il trofeo”

27/08/2026 | 22:52:52

Gianluca Scamacca con un suo gol ha portato l’Atalanta in Conference League. L’attaccante ha parlato a Sky a fine gara: “E’ stata una partita difficile, comunque. Loro sono una squadra tosta, che hanno ritmo. Però l’importante era vincere, andare in Europa, e l’abbiamo fatto”.

Il tuo gol è arrivato praticamente a freddo, appena entrato. Ti era mai capitato di segnare così velocemente dopo un subentro? “Sì, poi solitamente faccio colpi belli, con quella tra virgolette brutti non li faccio… ma col gol di stasera era importante, quindi”.

Adesso l’Atalanta può alimentare la felice tradizione degli italiani in questa competizione: “Mah, sì, è una bella competizione, è un trofeo che comunque è molto importante. Noi tenteremo sicuramente a vincere, perché penso che vincere un trofeo importante sia bello…”.

Foto: X Atalanta