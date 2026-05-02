Scalvini: “Stiamo pagando la stanchezza fisica e mentale, dopo la Juve abbiamo avuto un down”

02/05/2026 | 23:21:18

Giorgio Scalvini ha parlato a Sky dopo il pareggio tra Atalanta e Genoa: “Abbiamo dovuto fare una grande rincorsa dopo un inizio così così, adesso stiamo pagando la stanchezza fisica e mentale. Quando abbiamo perso contro la Juve in una partita in cui abbiamo fatto bene abbiamo avuto un attimo di down. Quando si sta fuori è difficile tornare. Ringrazio lo staff medico che quello fisico per i tanti lavori che mi hanno fatto fare” le parole del difensore.

Foto: Instagram Scalvini