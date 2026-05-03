Scalvini: “Non meritavamo questo finale di stagione. Il gruppo è molto unito”

03/05/2026 | 11:45:00

Giorgio Scalvini, difensore dell‘Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club.

Queste le sue parole: “Siamo un po’ stanchi fisicamente e mentalmente, paghiamo la rincorsa che abbiamo fatto. E’ un periodo un po’ così, la partita con la Juve ci ha tagliato le gambe perché abbiamo fatto una buona prestazione e forse meritavamo qualcosa di più. Non possiamo però appellarci solo alla stanchezza, c’è qualcosa da analizzare internamente con il Mister e con la squadra perché dobbiamo finire bene”.

C’è rammarico per un finale di stagione che non desideravate? “Sì, ma oltre che quello che non desideriamo è un finale che non ci meritiamo. Io vedo un gruppo unitissimo, che va sempre a 1000 e che cerca di dare sempre il meglio di sé. Non se lo meritano i tifosi, che ci seguono in ogni partita e ci sostengono alla grande. Dobbiamo finire bene anche per loro”.

Foto: Instagram Scalvini