Scalvini: “De Ketelaere è un giocatore atipico. Faremo il massimo per battere il Belgio”

14/11/2026 | 20:09:28

Giorgio Scalvini ha parlato in conferenza stampa: “De Ketelaere? È un grandissimo giocatore, una punta un po’ atipica: è molto bravo nello spazio e nell’uno contro uno. Domani ognuno farà il massimo per portare a casa i tre punti. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita – le parole del difensore della Dea -, ma niente alibi: dobbiamo provare a fare il massimo e per chiudere al meglio il girone. Domani può essere una partita che ci può dare la convinzione in più, è importantissima e ci teniamo tanto per la competizione”.

foto x atalanta