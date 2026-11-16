Scaloni: “Credo che Messi continuerà a giocare anche oltre il 2030. Sarebbe il benvenuto nello staff”

16/11/2026 | 22:26:54

Lionel Scaloni, alla vigilia dell’amichevole contro Costa Rica, ha parlato in conferenza stampa di Lionel Messi, la cui mancanza si è fatta sentire da subito, con la sconfitta incassata contro l’Uruguay: “Credo che Messi continuerà a giocare anche oltre il 2030. Ora che Walter (Samuel, ndr) va via, lui è il benvenuto nello staff quando vorrà”. Poi ha toccato il tema dei tanti giovani che stanno crescendo nei club argentini e, soltanto in un secondo momento, vanno in Europa: “È una cosa che ci mancava da tanto: che possano restare un po’ di più, che possano disputare un certo numero di partite nelle loro squadre. Prima, magari, ne facevano 5 o 10 e poi se ne andavano. E non è la stessa cosa giocare 50 o 100 partite nella prima squadra e poi andare in Europa…Per due motivi: perché arriveranno già formati, e perché a noi, alla Nazionale, daranno molto di più, e perché quando andranno in Europa saranno molto più preparati. Ci sono volte in cui non è possibile che rimangano, ci sono grandi offerte, ma quanto più possono restare, meglio è”.

Foto: X Argentina