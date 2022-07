Satriano si presenta: “Vecino mi ha consigliato di venire a Empoli. Siamo una grande squadra”

Martin Satriano si è presentato alla piazza di Empoli, rilasciando le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa: “Prima di venire ad Empoli ho parlato con Vecino. Lui è stato anno qui e mi ha parlato bene della società, quindi non ho avuto dubbi. Con i compagni mi son trovato subito bene, siamo una grande squadra e stiamo lavorando al meglio, manca tanto ma dobbiamo continuare. L’Empoli è un club importante, per un giovane è l’ambiente ideale”

Foto: instagram Martin Satriano