Sassuolo in scioltezza: 3-1 a Pisa, a segno anche Berardi

31/01/2026 | 16:56:35

È terminata la partita delle 15 di Serie A tra Pisa e Sassuolo.

I neroverdi trionfano per 3-1 in casa del Pisa e conquistano la seconda vittoria consecutiva. Ad aprire le marcature è Berardi al 25’ del primo tempo, portando in vantaggio gli ospiti. Nel finale della prima frazione il Sassuolo trova anche il raddoppio: al 45+1’ arriva l’autogol di Caracciolo, che chiude il primo tempo sullo 0-2.

Nella ripresa il Pisa reagisce e al 51’ Aebischer accorcia le distanze, ma dopo soli sette minuti, al 58’, il Sassuolo chiude definitivamente la partita con la rete di Koné.

Foto: Instagram Sassuolo