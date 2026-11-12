Sassuolo, D’Aversa si presenta: “Arrivo in un’ottima squadra, dobbiamo essere rapidi a tirare fuori i valori”

12/11/2026 | 12:35:46

Roberto D’Aversa si è presentato da nuovo allenatore del Sassuolo: “Arrivo in un’ottima squadra, che in questo momento ha avuto qualche difficoltà e mi auguro, sono venuto qui apposta, che dimostri i propri valori. Ora bisogna lavorare per far sì che questo avvenga nel minor tempo possibile. È doveroso fare ringraziamenti, partendo dalla famiglia Squinzi, il presidente, il direttore sportivo, per aver fatto sì che mi dessero questa possibilità e sono felice e orgoglioso di questa scelta. Bowie giocherà? Questo dipende solo da lui. Io l’unica forma che posso avere nel rispetto dei miei ragazzi è valutare il lavoro durante la settimana”.

foto x sassuolo