Sartori: “Soddisfatti del nostro mercato. Qualche uscita da fare”

Giovanni Sartori, direttore sportivo dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn, facendo il punto sul mercato nerazzurro ad un giorno dalla fine delle trattative. Queste le sue parole: “Siamo soddisfatti di quanto fatto fin qui, abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi preposti e la squadra è stata rinforzata per poter ben figurare in tutte le competizioni. Il nucleo della prima squadra non è stato toccato, tra oggi e domani faremo qualche uscita: sistemeremo due-tre calciatori in modo da consentirgli di andare a giocare con continuità”.