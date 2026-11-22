Sarri: “Un punto preso meritatamente contro una delle squadre più forti d’Europa. Ederson è stato molto più ordinato del solito”

23/11/2026 | 00:13:25

Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro l’Inter. Queste le sue parole:

“Se questo punto conquistato può essere la svolta? È un punto preso meritatamente contro una delle squadre più forti d’Europa, dopo essere stati tre volte sotto di due gol. Ma per poter essere un punto di svolta andrebbe messa a posto anche la fase difensiva. La squadra offensivamente ha potenziale. Il quartetto visto nell’ultimo quarto d’ora era comunque a rischio di equilibri. Vorrei che giocassero più in velocità, ma negli ultimi 25 metri era giusto fargli fare il terzo o il quarto tocco. Ederson e Pasalic? Ederson è stato molto più ordinato del solito, Pasalic ha fatto un buon ingresso come tutti gli altri sostituti. De Ketelaere è a tre gol, mi pare li avessi fatti in tutta la scorsa stagione. Il suo problema è la continuità di rendimento su alti livelli: fisicamente e tecnicamente è uno dei migliori che io abbia allenato”.

Foto: X Atalanta