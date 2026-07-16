Sarri: “Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi aspetto una stagione importante”

16/07/2026 | 15:02:47

Il tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Ci tenevo a ringraziare la società. Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi ha colpito molto lo stadio, il clima e quanto questa società lavora. Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta. Cosa mi aspetto dalla stagione? Mi aspetto una stagione importante. I mezzi ci sono per fare bene, ma dobbiamo lavorare. Il mio direttore sa come penso il calcio e le caratteristiche dei giocatori per il mio gioco, poi è vero che l’Atalanta ha la sua filosofia. La qualità della rosa è presente, poi sul mercato staremo a vedere”.

Foto: sito Atalanta