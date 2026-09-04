Sarri: “Soddisfatto del mercato, ma volevo di più come tutti gli allenatori. Rowe è più in condizione di Kessie”

04/09/2026 | 15:36:46

Il tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro la Roma: “Se ci fosse un modo sicuro di fermare i giocatori forti, i giocatori forti non esisterebbero. Malen è in stato di grazia e quindi sarà una problematica per tutta la partita, come è normale che sia quando incontri questi giocatori. Poi la partita l’abbiamo preparata normalmente. Purtroppo siamo l’unica squadra in Italia che ha fatto quattro partite in undici giorni e che domani gioca la quinta in sedici. Mercato? Come ormai la quasi totalità degli allenatori europei, penso che sia una situazione da mettere a posto: noi allenatori non possiamo fare cinquanta giorni con la squadra mentre il mercato è aperto. Sono soddisfatto. Come tutti gli allenatori vorrei sempre qualcosa di più, però sono soddisfatto. Poi i mercati, a valutarli ora, sono stati tutti bravi sulla carta: valutiamoli sul campo. Kessie? Per me è un giocatore forte, e anche un giocatore intelligente: per come stiamo giocando ora può fare sia la mezzala sia il vertice basso. Rowe ha svolto oggi il suo allenamento e Kessié ne ha fatti due o tre con noi: quindi la situazione non è semplice. Poi c’è differenza tra i vari singoli, perché Rowe è un giocatore più condizionato”.

foto x atalanta