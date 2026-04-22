Sarri: “Se i tifosi venissero all’Olimpico per la finale sarei l’allenatore più felice del mondo”

23/04/2026 | 00:28:28

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni Mediaset dopo la vittoria sull’Atalanta: “Motta è un prospetto interessante che ha ancora dei margini, deve sentirsi nella testa di voler migliorare ancora. Abbiamo un problema che va avanti da tutto l’anno, è quello di trovare difficoltà nel fare gol. Io porto grande rispetto ai nostri tifosi, se venissero all’Olimpico per la finale io e la squadra saremmo più che contenti, io sarei l’allenatore più felice del mondo, ma parto dal presupposto che bisogna rispettare le scelte. C’era un mio amico in tribuna che di solito porta fortuna, è da ieri che mi diceva che avremmo passato il turno”.

Foto: sito Lazio