Sarri: “Se i piani con il club non combaciano è giusto separarci. In tanti vogliono andare via”

17/05/2026 | 16:22:01

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta nel derby.

Le sue parole: “Avevo detto a giugno. Facciamo questa partita e vediamo cosa mi dice la società, per ora nessuno mi ha detto nulla. Quest’anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice. Vediamo”.

La gestione di Lotito può avvicinarsi a quanto ha vissuto con De Laurentiis? “Quella era una squadra di livello assoluto, almeno qualitativamente. Era una squadra che era arrivata a una media di 88 punti stagionali, c’erano basi più solide”.

Ha voglia di restare? “Vedo che non vi importa della partita… Uno deve parlare dell’ambiente e separatamente della società: a livello di ambiente, rimarrei. A livello societario… forse se i piani non collimano è meglio separare. Di piani io non ne ho sentiti”.

Quanto è lontana questa Lazio dalla sua prima Lazio? “Quella era una Lazio più qualitativa: ci sono pochi dubbi. Arrivammo secondi infatti. Vedremo se l’anno prossimo sarà l’anno 1… abbiamo tanti in scadenza e tanti che vogliono andare via. Faccio fatica a risponderle”.

Foto: X Lazio