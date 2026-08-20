Sarri: “Risultato non positivo, ma soddisfatto dalla prestazione. Scalvini? Ha la caviglia gonfia”

20/08/2026 | 23:10:41

Il tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa: “Se si analizza il risultato non è sicuramente un risultato positivo. Nella prestazione sono soddisfatto, abbiamo provato a prendere iniziative su vie esterne però non ci siamo riusciti. Scalvini? Ha la caviglia gonfia Giorgio. Sul centrocampo sono soddisfatto sia di Gaetano, Ederson e Samardzic. Sono più preoccupato per le iniziative sugli esterni: aspetto che bisogna sicuramente migliorare”.

Foto: sito Atalanta