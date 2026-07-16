Sarri: “Raspadori volevo allenarlo alla Lazio. L’Atalanta ha due centravanti importanti come Krstovic e Scamacca”

16/07/2026 | 15:16:40

Il tecnico dell’Atalanta Maurizio Sarri ha parlato nella conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Qui ho trovato delle strutture impressionanti così come la gente che ci lavora. Appena mi hanno contattato non ho esitato ad accettare. Cambiamenti in ottica 4-3-3? Stiamo provando Samardzic in una nuova posizione d’interno di centrocampo così come Zalewski. Poi penso a Raspadori che è un giocatore che volevo allenare anche alla Lazio. Penso anche che l’Atalanta ha due centravanti importanti come Krstovic e Scamacca. Quando saremo al completo avremo una visione un po’ più chiara”.

Foto: sito Atalanta