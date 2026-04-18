Sarri: “Non avevamo il retropensiero della Coppa Italia. Il risultato poteva essere più rotondo”

18/04/2026 | 20:47:26

Sarri ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli: “La squadra ha fatto 13 punti nelle ultime 6 partite, ai ragazzi ho detto che le partite vanno aggredite sempre e comunque. Venire qui a fare una partita con il retropensiero di mercoledì ci avrebbe portato a perdere e probabilmente fare una brutta partita anche alla prossima. Partita tosta e il risultato poteva essere più rotondo. La stagione è stata pesante, ci sono state però delle soddisfazioni: abbiamo vinto con la Juve e pareggiato l’altra, vinto due volte col Milan, abbiamo vinto col Napoli che qui non perdeva da un anno”.

Foto: Sportitalia