Sarri: “Mi aspetto una partita difficile. David Luiz? Lo ricordo con grande affetto e come un grande giocatore”

15/10/2026 | 20:49:23

Il tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match contro il Pafos. Queste le sue parole:

“Come abbiamo preparato la partita? L’abbiamo preparata velocemente. È chiaro che eravamo a meno di 48 ore dalla partita precedente e quindi l’allenamento doveva essere per forza di dose ridotta: stamani abbiamo fatto solo 30-35 minuti. L’abbiamo preparata velocemente e mi aspetto una partita difficile, come ho detto ieri. Mi aspetto avversari tecnici che dobbiamo cercare di mettere in difficoltà. La difficoltà principale è quella di rimanere umili, visto che ieri ho evocato questo concetto: come si diceva ieri, l’umiltà nel calcio attuale è forse la qualità mentale più importante, perché ormai le difficoltà ci sono contro chiunque. Cosa dirò a David Luiz? Gli dirò quello che lui sa già: lo ricordo con grande affetto e lo ricordo come un grande giocatore. Ma, al di là del giocatore, ciò che mi ricorderò per sempre è la persona e il ragazzo”.

Foto: X Atalanta