Sarri, lezione di calcio a Conte: la Lazio sbanca Napoli con Cancellieri e Basic

18/04/2026 | 19:55:47

Sorpresa al Maradona, ma con grande merito la Lazio batte 2-0 un pessimo Napoli, privo di idee, stimoli, concentrazione. Un 2-0 meritato per la compagine di Sarri che dà una sonora lezione a Conte. Nemmeno 6 minuti di gioco e la Lazio passa in vantaggio a Napoli, gelando il Maradona. Imbucata di Zaccagni per Taylor, cross per Cancellieri che fa 1-0 anticipando Spinazzola.

Il Napoli non riesce a reagire, anzi, sbanda paurosamente in difesa. Ne approfitta Noslin al 31′ dopo un errore di Buongiorno, l’attaccante viene steso da Lobotka in area. Rigore e giallo per il centrocampista. Zaccagni sbaglia un calcio di rigore, ipnotizzato da Milinkovic-Savic, per poi mandare alta la ribattuta. Il Napoli cerca di chiudere avanti il primo tempo ma è abulico e il Maradona fischia all’intervallo. Lazio avanti con merito.

La Lazio raddoppia al Maradona al 57′. Altra ripartenza letale della squadra di Sarri. Buongiorno sbaglia l’anticipo su Noslin, Nuno Tavares scippa il pallone al compagno e si invola a sinistra, cross sbucciato da Cancellieri, ma arriva Basic che fa 0-2. Napoli annichilito, senza idee, irriconoscibile, Conte prova a cambiare qualcosa, ma l’effetto è zero. Il dato che fa paura, è uno. Napoli senza tiri in porta per tutta la partita, un dato allarmante.

Finisce 2-0 per la Lazio. In classifica, il Napoli resta a 66 punti a -12 ora dall’Inter. E occhio ora dietro a Milan, Juve e Roma. La Lazio si porta a 47 punti.

Foto: sito Lazio